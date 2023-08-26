Собрать хороший урожай капусты - мечта всех огородников. А для того, чтобы кочаны были плотные и долго хранились, опытные овощеводы поделились некоторыми секретами.

Многие огородники ошибочно считают, что капуста нуждается в подкормке только весной. Но, чтобы собрать хороший урожай, о ней стоит позаботиться и в конце лета. Чем подкормить капусту в конце августа - читайте в материале.

Чем подкормить позднюю капусту - совет специалистов

Чтобы собрать большие и крепкие кочаны, нужно подкормить капусту особенно в августе, отмечают специалисты. Они советуют взять компост, который очень просто вносить:

немного компоста положить под каждый кочан;

полить.

Специалисты отмечают, что сделав такую подкормку хотя бы один раз, капуста будет храниться очень долго и не гнить.

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Еще чем подкормить капусту в августе, так это подходящим удобрением, купленным в магазине. Но агрономы советуют снизить дозировку: взять 2 гр подкормки на 10 л воды. Перерыв меджу такими подкормками должен составлять две недели.

Чем подкармливать капусту в августе - эффективное средство

Самым удачным решением, чем удобрить капусту в августе, станет приготовление раствора на основе сульфата калия и суперфосфата. На ведро теплой воды понадобится по 1 ст. л. каждого ингредиента. Поливать этим миксом огородную культуру нужно под самый корень. Эта подкормка увеличит плотность и сочность кочанов.

Ранее УНИАН писал, как быстро вырастить капусту.

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