Если вы планируете подкормить комнатные цветы или рассаду на ваших грядках - не выбрасывайте банановую кожуру. О том, как и зачем удобрять растения - читайте в материале.

Удобрение растений - это достаточно сложный процесс, который требует знаний и опыта. Многие начинающие садоводы с большим опасением относятся к любым подкормкам, так как использование даже самой дорогой питательной смеси не гарантирует успех. Однако в некоторых случаях все может оказаться гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Мы расскажем вам, как быстро и просто приготовить эффективное удобрение из банановой кожуры.

Какие растения любят банановую кожуру

В кожуре банана содержится достаточно много питательных веществ, начиная от калия и магния и заканчивая натрием и фосфором. Растения прекрасно реагируют на такую подкормку и самое главное - аллергических реакций на банан практически не бывает.

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Удобрять банановой кожурой можно:

томаты;

баклажаны;

огурцы;

картофель;

болгарский перец;

кабачки;

розы;

бегонии;

любые цитрусовые.

Прелесть банановой кожуры в том, что при очень высоком содержании питательных веществ она совершенно гипоаллергенна. Иными словами, передозировка препаратом практически невозможна. Именно поэтому многие садоводы убеждены в том, что банановая кожура, как удобрение для комнатных растений - это оптимальное средство, которое вы можете приготовить своими руками.

Как лучше сделать удобрение из банановой кожуры

Существует несколько способов приготовления подкормки. Первый и самый простой - измельчить кожуру при помощи блендера или мясорубки. Получившееся пюре заливаем кипятком из расчета 1:1. То есть, кожура одного банана на 1 литр воды. Оставляем на трое суток в темном месте. Настой отлично подходит для прикорневого полива, а также для опрыскивания листвы и побегов.

Кроме того, многие опытные садоводы убеждены, что для приготовления удобрения лучше использовать высушенную кожуру. Шкурки бананов можно подсушивать в духовке или просто на солнце, разложив их на газете. После высыхания их нужно будет измельчить до состояния порошка и залить кипятком. Убираем раствор в темное место на двое суток.

Этот метод хорош тем, что вы можете собирать сырье для удобрения в течение года, ссыпая в трехлитровую банку банановый порошок. В этом случае к весне у вас будет достаточно серьезный запас прекрасной натуральной подкормки, в которой нет ни грамма химии.

Самый простой, но не менее действенный способ - просто прикопать целую кожуру возле растения. Процесс гниения начнется достаточно быстро, и уже через 2-3 дня почва обогатится питательными веществами.

Сколько нужно настаивать банановую кожуру для полива

Опытные огородники убеждены, что идеальный промежуток времени для настаивания, за который раствор приобретает нужную концентрацию - от двух до пяти дней. Но учтите, что подкормку нужно хранить в темном прохладном месте. Если вы поставите банку с кожурой на солнце, средство просто забродит, и едва ли от него будет хоть какая-нибудь польза.

Как использовать настой из банановой кожуры

Раствор, который был приготовлен из расчета 1:1, то есть кожура 1 банана на 1 литр воды, настаиваем от 3 до 5 дней. Перед поливом обязательно разводим концентрат в пропорции 1:5. На одну часть настойки добавляем 5 частей отстоянной воды комнатной температуры. Если удобрение настаивалось 2 дня, а не 5, соотношение с обычной водой можно уменьшить до 1:3, так как концентрация такого средства будет гораздо ниже.

Настой банановой кожуры для цветов

Банановая кожура, как удобрение для орхидей, роз, пеларгонии, гибискуса, фиалок, кактуса, фикуса и алоэ - это оптимальный вариант подкормки растения, от которого вы хотите добиться бурного цветения.

В этом случае средство можно использовать не только для полива, но и для опрыскивания. Однако учтите, что раствор лучше профильтровать через марлю.

Кожура банана, как удобрение для томатов

Если вы хотите получить большой урожай - удобряйте рассаду. Банановая настойка обеспечит вам обильную завязь и устойчивость растения к заболеваниям. Раствор можно применять как в теплице, так и на открытом грунте. Однако учтите, что в случае с томатами прикорневой полив будет гораздо эффективнее, чем опрыскивание листвы.

Также многие опытные садоводы рекомендуют при высадке рассады в открытый грунт добавлять в лунку мелко нарезанную или измельченную в порошок банановую кожуру. Примерная дозировка 1:1. То есть, 1 чайная ложка средства на 1 растение. Дело в том, что банановая кожура, как удобрение для рассады - это лучшее, что вы можете придумать. При полном отсутствии химикатов это средство поможет растению пережить стресс от пересадки, повысит иммунитет и устойчивость к заболеваниям. Кроме того, такая подкормка обеспечивает хороший рост и большую завязь.

Раньше мы рассказывали вам о том, как лечить розы без химии.

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