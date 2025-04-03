Исполнительницы представили лирическую композицию "Відпусти його".

Известная украинская певица Злата Огневич впервые спела в дуэте с исполнительницей Yatsuta. Они представили лирическую песню о любви и поддержке в сложные моменты "Відпусти його", а также чувственный клип к ней.

Артистки в подписи к музыкальному видео пишут, что в новой композиции они поют о разрыве с любимым человеком. Одна из героинь после расставания до сих пор не может отпустить мужчину, а другая поддерживает ее и помогает забыть бывшего.

"Это больше, чем песня - это разговор, который иногда не можешь вести с собой, но слышишь от подруги. Мне близок этот опыт. Я знаю, насколько важно, чтобы тебя кто-то понимал молча", - отметила Огневич.

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В треке звучат знакомые всем стадии переживания разрыва отношений, в частности, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. В то же время певицы отмечают, что ключевым моментом песни является поддержка. Одна из героинь подчеркивает другой, что она должна выбрать себя и забыть прошлое.

"Мне давно хотелось создать песню о женской поддержке - искреннюю, без пафоса, со всей болью, которую мы проживаем, и той силой, которая приходит после. Когда встретились со Златой, я сразу почувствовала, что мы можем сделать это вместе. И все сложилось", - поделилась Yatsuta.

В сети пользователи высоко оценили музыкальную новинку дуэта. Они пишут, что им очень нравится песня и многим откликаются ее смыслы:

"Боже, мурашки по коже, на повторе"

"Песня нереально хорошая. Девушки, вы космос!"

"Низкий поклон вашему таланту. Невероятно мощно и профессионально. Очаровываете своим талантом, голосом и красотой. Спасибо за эмоции"

"Голоса Златы и Yatsuta гармонично сочетаются, создавая эмоциональную глубину песни"

"Песня с первого прослушивания запала в сердце"

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о пополнении в семье. Исполнительница сообщила, что ее папа стал дедушкой. Знаменитость рассекретила, кто родился в их семье.

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