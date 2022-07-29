Композиция получила название "Світло".

Украинская певица Злата Огневич, которая поддерживает украинцев и ВСУ своим творчеством, представила новую песню "Світло". В клипе, опубликованном на YouTube, она показала мужественных и отважных работников ГСЧС, которые разгребают завалы и спасают людей.

Злата говорит - хочет, чтобы их храбростью восхищался весь мир.

"Мы пьем утром кофе, мы сейчас общаемся. А именно в это время ГСЧС разгребает завалы, спасает людей, оказывает им психологическую помощь. И совершает просто героические поступки. Я не осознавала этого, пока не увидела эти документальные кадры, насколько человек может быть супергероем. И они среди нас. Каждый из них герой: ВСУ, волонтеры, просто обычные украинцы, которые борются как могут, а также ГСЧС. Я хочу, чтобы люди увидели их ежечасную работу", - рассказала Огневич.

Отметим, папа Златы также отправился защищать свою страну от российских захватчиков. 67-летний мужчина - хирург по специальности. На харьковском направлении он спасал раненых бойцов.

Напомним, выступление Златы Огневич в утреннем шоу сорвалось из-за угрозы обстрела.

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