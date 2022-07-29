Ведущие "Сніданку з 1+1" и певица спустились в бомбоубежище, так как была объявлена воздушная тревога.

29 июля украинская певица Злата Огневич пришла в прямой эфир утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Однако из-за воздушной тревоги всем пришлось спуститься в бомбоубежище. Там Злата рассказала о своем клипе, однако представить новую песню не смогла.

Звезда поделилась, что нередко ездит к военным, чтобы поддержать их своим пением.

"Когда мы приезжаем к ним с концертами, они говорят: "Мы теперь видим ради кого мы боремся". Они чувствуют, что их поддерживает народ. Мы все стали единым целым. И я вижу этот огонь в глазах наших бойцов и горжусь ими. У нас такие крутые мужчины и женщины. 50 тысяч женщин служит в ВСУ, можешь себе представить вообще? Девушки, вы фантастические", - прокомментировала Огневич.

Отметим, отец Златы Огневич - хирург. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, 67-летний мужчина не смог оставаться в стороне и пошел помогать своей стране. Как ранее рассказывала сама знаменитость: "Он решил поехать помогать. Это его обязанность, как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы".

Напомним, Огневич призналась, простила ли она победителя "Холостячки" Задворного.

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