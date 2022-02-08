Финал состоится уже 12 февраля.

Украинский певец, композитор и автор песен Антон Вельбой (сценический псевдоним Wellboy) поделился отрывком песни, которую он представит в финале Нацотбора на Евровидение-2022. Он состоится уже 12 февраля.

Отрывок трека исполнитель выставил в Instagram-stories в своем аккаунте.

В коротком видео Антон стоит впереди толпы молодых людей, которые держат в руках вилы и грабли. "Голосуй за Вельбоя", - выкрикивает одна из девушек на видео, ее поддерживают другие участники и сам Антон, после чего начинает играть отрывок из новой песни исполнителя.

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Напомним, ранее Wellboy презентовал новогоднюю версию своего хита "Гуси". Праздничная песня уже получила клип. Поклонники пришли в восторг.

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