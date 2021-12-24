Также Wellboy также готовится представить праздничную версию своей "сочной" песни "Вишни".

Украинский певец Wellboy презентовал новогоднюю версию своего хита "Гуси". Праздничная песня уже получила клип. Поклонники пришли в восторг.

Кроме "Гусей новогодних" Wellboy также готовится представить праздничную версию своей "сочной" песни "Вишни". Певец анонсирует, что второй обновленный хит он презентует уже завтра, 25 декабря.

"Желаю всем веселых праздников и мэри Крисмас! До Нового Года мы подготовили для вас новогодние версии песен "Гуси" и "Вишни", думаю, что они вам понравятся и вызовут положительные впечатления, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатления! Верьте в себя и ваши Гуси точно улетят!", - написал Wellboy в Instagram.

В комментариях к новогодней песне, которую Wellboy представил на YouTube, фанаты пишут, что им очень понравилась идея певца. Обновление хитов понравилось поклонникам.

"Спасибо Антон, тебе за душевные в красивые песни, и ребятам, помогавшим и помогающим создавать такую музыку! А Х фактор пусть крутит хвосты поросенкам!", "Боже милостивый, как же это мило!!! Праздничный кавер на свой хит. Это что-то!!!", "Гуси в этих шапочках - это весело и мило. Классно, подняли настроение, спасибо", - пишут фаны.

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