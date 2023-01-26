Поклонники уже оценили творчество любимой певицы.

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила трогательную песню "Вотсап" об отношениях на расстоянии. Эту песню она написала в соавторстве с любимым Мишей Кацуриным и продюсером Ваней Клименко.

В этой чувственной песне говорится о том, как сейчас девушки напуганы и что им очень нужна поддержка любимых мужчин.

"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", - поет Додо.

Песня настолько растрогала поклонников певицы, что они оставили в комментариях множество отзывов.

Что пишут пользователи сети

"Спасибо за песню. Мурашки по коже от всех воспоминаний"

"Боже какая душевная песня, аж сердце ёкнуло во время прослушивания"

"Все ее песни в самую душу"

"Ваши песни как будто о моей жизни. Спасибо за контент в такую трудную минуту"

"Новое дыхание в творчестве дало новую любовь! И это прекрасно"

Напомним, Måneskin выпустили полную версию песни Gasoline, в которой обратились к Путину.

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