Украинская певица Надя Дорофеева выпустила трогательную песню "Вотсап" об отношениях на расстоянии. Эту песню она написала в соавторстве с любимым Мишей Кацуриным и продюсером Ваней Клименко.
В этой чувственной песне говорится о том, как сейчас девушки напуганы и что им очень нужна поддержка любимых мужчин.
"Фейстайм, ало. Вотсап, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло. Сигнал, ало. Вотсап, ало. Скоріше повертайся, любий, під моє крило", - поет Додо.
Песня настолько растрогала поклонников певицы, что они оставили в комментариях множество отзывов.
Что пишут пользователи сети
- "Спасибо за песню. Мурашки по коже от всех воспоминаний"
- "Боже какая душевная песня, аж сердце ёкнуло во время прослушивания"
- "Все ее песни в самую душу"
- "Ваши песни как будто о моей жизни. Спасибо за контент в такую трудную минуту"
- "Новое дыхание в творчестве дало новую любовь! И это прекрасно"
Напомним, Måneskin выпустили полную версию песни Gasoline, в которой обратились к Путину.