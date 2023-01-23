Группа презентовала песню в поддержку Украине.

Итальянская рок-группа Måneskin презентовала полную версию песни Gasoline, которую они уже ранее исполняли. Эта песня написана в поддержку Украины, которая сейчас вынуждена бороться с российской агрессией.

В песне есть обращение к диктатору Владимиру Путину:

"Как ты спишь по ночам? Как ты закрываешь глаза? Живешь со всеми этими жизнями на твоих руках? Стоишь одиноко, используешь горючее, чтобы убивать. Мы не будем стоять на месте! Мы будем танцевать на бензине".

Как отреагировала сеть

"Украинские фанаты этого никогда не забудут. Спасибо"

"Шедевр! Большое спасибо за поддержку Украины, мы это очень ценим. Как украинец, я могу честно сказать, что эта песня отражает то, что я чувствую в своем сердце. Блестящая работа"

"Я ждал выхода этой песни с апреля 2022 года, я знал, что она станет моей любимой"

"Это особенная песня для украинцев. Вы настоящие артисты. Мое восхищение вами еще больше возросло благодаря этой многозначительной песне и вашему сострадательному поведению"

"Я плачу. Эта песня невероятна. Спасибо за поддержку! Это очень важно для украинских фанатов"

Напомним, Артем Пивоваров перепел свой хит вместе с псом Патроном.

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