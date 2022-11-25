Настя Каменских и Потап / Фото - instagram.com

Украинская певица Настя Каменских выпустила новую песню. Композиция получила название "Мама-зима". Артистка отметила, что зима в этом году будет сложной для каждого украинца, но мы обязательно выстоим. Треком знаменитость призывает верить в лучшее. 

"Она будто создана, чтобы подарить нам волшебство предновогоднего чуда. И это чудо у нас будет назло всем тем, кто хочет уничтожить несокрушимый украинский народ! Я очень хочу, чтобы, несмотря на зиму и тьму вокруг, мы всегда прислушивались к своим чувствам. Сейчас так важно беречь в себе внутренний свет и не терять надежду на лучшее, ведь как бы ни было холодно, нас всегда греют самые сильные чувства – любовь и вера в свою силу!" – прокомментировала свою работу Настя Каменских.

Певица подчеркивает, что пережить эту сложную зиму можно только поверив в настоящее чудо. 

Реакция соцсетей

  • "Песня как всегда невероятная. Мы обязательно победим"
  • "Настя не перестает радовать нас хитами"
  • "Как всегда красивая, душевная песня, голос Насти - это что-то невероятное"
  • "Эта песня прямо до мурашек"
  • "Какая бы песня ни была, она уже прекрасна, потому что ее Настя исполняет. Ты самая лучшая у нас!"

Напомним, Настя Каменских и Артем Пивоваров зажгли новым треком "Там у тополі".

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