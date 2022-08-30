По словам певца, его новая песня дает возможность окунуться в собственную Вселенную и найти безопасное пространство внутри себя в это страшное время.

Украинский музыкант Вася Демчук презентовал новый трек Slow об эйфорической страсти между двумя влюбленными. Это желание настолько сильное и всеобъемлющее, что заставляет забыть про весь окружающий мир и позволяет думать только о пылкой любви.

"Slow - это о безумной страсти между двумя людьми, когда ты можешь думать только о любви. О девушке, которая забрала твое сердце надолго... или навсегда", - рассказывает Вася Демчук.

По словам певца, его новая песня дает возможность погрузиться в собственную Вселенную и найти безопасное пространство внутри себя в это страшное время: "Так хорошо иногда вспомнить как это - любить вне опасности, без минора. Трек Slow для меня - музыкальное пространство, где на несколько минут можно быть свободным от окружающего мира. Я буду рад, если любой, кто его будет слушать, почувствует то же самое".

Впервые трек Slow вживую Вася Демчук исполнил накануне официального релиза - на благотворительных концертах ко Дню Независимости Украины в Будапеште, Франкфурте, Берлине и Варшаве. Уже с первых строк песни сотни зрителей пели вместе с артистом!

Напомним, ранее поп-дива NK, получившая признание не только в Украине, но и в Латинской Америке, Турции и даже Индии, и восходящая звезда - певец Вася Демчук, которого называют последним романтиком TikTok, удивили фанатов неожиданной коллаборацией.

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