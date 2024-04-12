Делегация прибыла в Черновцы из Бухареста.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев, которая прибыла в Черновцы из Бухареста.

"Наша встреча - это очень важный сигнал для общин наших партнеров. Это важный сигнал поддержки для украинцев, которые ежедневно защищают наше государство, а также для гражданских людей", - сказал Зеленский.

В частности, во время встречи президент подчеркнул важность возвращения украинских детей, которые вынужденно выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

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"Я знаю, что у вас есть много образовательных и культурных программ, которые вы реализуете на разных континентах. Очень важно, чтобы наши дети, которые сейчас за рубежом, не потеряли украинскую культуру. Программы, книги, язык - это направление также очень важно. Мы хотим потом возвращать наших детей в Украину и восстанавливать государство", - отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский поблагодарил конгресс за поддержку Украины в период полномасштабной войны.

"Вопрос западной помощи, особенно, Соединенных штатов Америки сегодня один из самых острых. Я не беру вопросы, которые на поле боя, здесь мы делаем все возможное. Но без мощной западной помощи, сложно вооружить наши бригады. С этим же связаны и ротации и отпуска и комплектация наших боевых бригад", - пояснил Зеленский.

Всемирный конгресс украинцев - что известно

Всемирный конгресс украинцев - международная неправительственная организация. Она представляет интересы более 20 миллионов украинцев, живущих за рубежом. Была основана в Канаде, где сейчас и расположена штаб-квартира.

Конгресс на международной арене лоббирует интересы украинцев. Например, в июле 2022 года организация привлекла выдающихся генералов мира для помощи защитникам Украины.

Тогда они поставили цель обеспечить 100 000 бойцов из сил территориальной обороны Украины первоочередными средствами защиты, такими как каски, бронежилеты, баллистические очки и медицинские аптечки, о чем было заявлено на пресс-конференции с участием генералов.

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