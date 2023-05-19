В этой песне они передали чувства всех влюбленных, которые были вынуждены расстаться из-за войны.

Украинские артисты KOLA и Святослав Вакарчук выпустили совместную романтическую песню, которая посвящена всем, кто любит и ждет встречи со своей второй половинкой.

В песне "Коли ми двоє" - все чувства, которые переживают люди в мгновении долгожданной встречи: нежность, желание, вдохновение, радость и одновременно печаль из-за неизбежной разлуки.

Сегодня этот сюжет близок и знаком многим украинским парам, которые по очевидным причинам не могут быть все время рядом, и больше всего - из-за войны в Украине.

""Коли ми двоє" - песня, которую я написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что то же самое переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории. И для них разлука с близкими является сверхтяжелой, а мгновения, когда выпадает возможность коротких встреч с детьми, женой, мужем или любимым человеком - настоящее счастье", - рассказывает Вакарчук.

Он добавил, что идея сделать дуэт и спеть вместе именно с KOLA возникла уже позже, когда он ехал в свою очередную поездку на восток. Тогда, по его словам, в авто тихо работало радио, он услышал одну из песен Насти, а за окном в это время был небольшой прифронтовой город, машины с военными, гражданские, которые спешили по своим делам и среди всей этой жизни на обочине стояла, обнявшись, пара: он в форме, она - с небольшим чемоданом.

"Я не знаю, говорили ли они о чем-то или просто молчали, или только что приехала девушка или уже собиралась возвращаться. Но в тот момент понял, что "Коли ми двоє" - это диалог двух. И спасибо Насте, что тонко почувствовала то же самое и песня приобрела именно такое звучание", - добавил певец.

KOLA же рассказала, что это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно те, что не имеют возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами.

"Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна". Я очень полюбила ее, она особенная и близкая для меня лично. Также невероятно рада, что пою ее с кумиром моей жизни Святославом Вакарчуком. Уверена, слушатели полюбят эту песню так же сильно, как и я", - прокомментировала премьеру KOLA.

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