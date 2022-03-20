На концерте для Украины собрали 20 тысяч евро.

В Берлине на благотворительном концерте для помощи Украине всего было собрано 20 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Согласно сообщению, благотворительный концерт открыл 16-летний сын гвардейца НГУ из Львова.

"Егор Бахмут - ученик государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой. Его папа – военный хирург, мать служит в Национальной гвардии. С началом полномасштабной вооруженной агрессии против Украины юноша самостоятельно уехал в Германию, чтобы мама и папа спокойно защищали родную землю", - говорится в сообщении.

Музыкант исполнил произведение Mazurka Фредерика Шопена. В концерте также приняли участие украинские звезды мира классической музыки.

На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и Президент Немецкого Красного креста Герда Хассельвельдт.

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