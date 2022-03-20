В Берлине на благотворительном концерте для помощи Украине всего было собрано 20 тысяч евро.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Согласно сообщению, благотворительный концерт открыл 16-летний сын гвардейца НГУ из Львова.
"Егор Бахмут - ученик государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой. Его папа – военный хирург, мать служит в Национальной гвардии. С началом полномасштабной вооруженной агрессии против Украины юноша самостоятельно уехал в Германию, чтобы мама и папа спокойно защищали родную землю", - говорится в сообщении.
Музыкант исполнил произведение Mazurka Фредерика Шопена. В концерте также приняли участие украинские звезды мира классической музыки.
На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и Президент Немецкого Красного креста Герда Хассельвельдт.