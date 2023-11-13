Старый хит певицы-предательницы адаптировали к реалиям войны.

Известный хит "Полуднева спека" украинской певицы-предательницы Ани Лорак в новом варианте "разорвал" пользователей Сети. Обновленная песня получила название "Самотні москалі", она насквозь пропитана военной тематикой.

В песне есть призывы поддерживать украинских военных, морально и финансово помогать ВСУ. Все это раздается голосом Ани Лорак, обработанным искусственным интеллектом.

Новый хит "Самотні москалі" разместили на YouTube. Он состоит из фрагментов настоящего клипа Каролины к песне "Полуднева спека" 2001 года, а также реальных кадров 2022 и 2023 годов, где видно, как украинцы мощно уничтожают оккупантов и их военную технику.

Украинцы шутят, что возможно новое уголовное дело против Лорак в России, потому что песня имеет очень убедительный характер и может разозлить российскую "элиту".

В песне Ани осуждает россиян, которые пришли уничтожать украинский народ и завоевывать Киев за три дня, но в результате полегли "под бездной небес".

Неудивительно, что актеры для создания шедевра остановились на хитах Ани Лорак. Певица-предательница не впервые в эпицентре насмешек и травли из-за своего молчания и позорной политики гастарбайтера в России.

Стоит отметить, что к креативному процессу авторы подошли с иронией и уточнили, что над созданием "новинки" работали "музыкальные силы Украины, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Сергей Стерненко и, конечно, Ани Лорак".

Мнение Ани Лорак относительно войны в Украине

Артистка часто подчеркивала, что она является "голубем мира" и выступает против убиения и насильственных действий. Однако Каролина откровенно не высказалась о кровавых действиях российских властей. Артистка спокойно продолжает работать в РФ и вызвалась стать членом жюри шоу "Ты супер". Но ее хотели просто-напросто прогнать.

Также Лорак жаловалась, что ей не давали возможности реализоваться в украинском шоу-бизнесе, потому что она якобы не имела желания быть касательной к играм в политике. Но сейчас Ани спокойно подтанцовывает преступному режиму Кремля.

Напомним, что недавно Ани Лорак заговорила о любви и мире.

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