Она заговорила о любви и мире, но пользователи сети не оценили.

Опальная певица Ани Лорак выдала новую речь, которая разозлила пользователей сети. Так, в очередной раз предательница Украины заговорила о любви, которая способна вытеснить гнев и обиду.

"Моя самая большая мечта сегодня – чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду сразу. Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас..." - написала Лорак в Instagram.

Хоть комментарии к посту она и закрыла, чтобы фолловеры не смогли высказать свое мнение относительно ее поведения, в фан-аккаунтах все же можно найти их реакцию.

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Что пишут пользователи сети

"А ты кого любишь - Украину или Россию? С собой сначала разберись"

"Какая любовь, Каролина? Ты поддерживаешь Путина и убийства украинцев. Это такая у тебя теперь любовь?"

"Совсем с ума сошла. Сиди на своих болотах и не тявкай"

"Лучше бы ты верила в Божью кару после поддержки геноцида украинского народа"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

Певица неоднократно называла себя "голубем мира" и говорила о том, что против убийств и насилия. Однако она публично не осудила преступный режим Кремля. Более того, она продолжает выступать в стране-агрессора и даже стала членом жюри шоу "Ты супер". Россияне предлагали погнать ее поганой метлой.

Кроме того, Лорак неоднократно говорила, что ее вытеснили из украинского шоу-бизнеса, потому что она якобы не хотела участвовать в политических играх. Однако преступному режиму Кремля она подыгрывает с удовольствием.

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