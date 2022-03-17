В клипе на песню "Досить" использованы кадры, посвященные борьбе за свободу.

Украинские рок-музыканты Саша Чемеров ("Димна суміш", The Gitas) и Женя Галич (O.Torvald) выпустили мощную песню "Досить" о событиях в Украине.

Видео на песню уже выложено на YouTube, также ее можно послушать на различных стриминговых сервисах.

В видео на песню "Досить" использованы различные кадры, на которых зафиксированы достижения ВСУ и знаковые для украинского народа моменты в войне, которой российские террористы пошли против мирной Украины – вылеты украинских самолетов и работа артиллерии, уничтожение врага, кадры с украинскими воинами на передовой и известными украинцами в терробороне, а также выступления руководства государства и областей, от президента Владимира Зеленского до главы Николаевской ОГА Виталия Кима, и протесты по всему миру в поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Саша Чемеров презентовал новую песню "Кращий з кращих", посвященную трагическим событиям Революции Достоинства.

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