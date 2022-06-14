Это будет совместный благотворительный концерт.

В Праге 22 июня состоится концерт американской металлгруппы Metallica. Вместе с культовыми исполнителями на сцену выйдут украинские артисты - музыканты из The Hardkiss. Об этом фронтвумен группы Юлия Санина сообщила в своем Instagram-блоге.

Артистка поделилась, что они планировали тур по Европе еще до полномасштабного вторжения, но даже подумать не могли, насколько сильно изменятся их планы.

"Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом? Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине на весь мир? Какой-то сюрреалистический сон… Буду счастлива видеть ваши родные глаза на наших выступлениях", - высказалась Юля в своем блоге.

Также Санина напомнила, что у группы The Hardkiss состоятся благотворительные концерты в Чехии и Польше. Средства, заработанные при помощи приведения этих мероприятий, будут переданы на нужды украинского народа.

Напомним, Wellboy представил песню "Ворогів на ножі" в рамках благотворительного тура.

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