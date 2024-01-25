Такое сотрудничество стало неожиданностью для слушателей.

Недавно участник Нацотбора на "Евровидение-2024" DREVO презентовал новую композицию под названием "Терпи, козак". Интересно, что эта песня была написана в соавторстве с действующим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Александром Усиком.

"Александр написал это стихотворение еще год назад и предложил мне создать на него песню. Мы работали 3 месяца, и вот можем показать наш труд", - написал певец у себя в Instagram.

Он позиционирует ее как рок-композицию, в которой рассказывается история об отважном украинском воине. Сам Усик не поет в клипе, но уже успел отреагировать на результат творческого сотрудничества.

"Макс, песня - бомба. Кое-кто плакал, а я немножко сдержался. Крутяк! Красавчик! Продолжай!" - сказал Александр.

Реакция подписчиков

Подписчики DREVO начали тоже активно комментировать трек.

"Все люкс! Не уверен, что можно было по-другому обыграть эти строки. Поэтому однозначно респект!"

"Очень хорошее исполнение, слова, харизма"

"Следующий хит с Кличко, пожалуйста"

"Достойный претендент на "Евровидение".

Напомним, певец DREVO будет выступать на Нацотборе на "Евровидение-2024" под номером 5 с песней "Endless chain". Финал конкурса пройдет 3 февраля.

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