Он состоится уже в феврале.

3 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024, во время которого выступят 11 участников. Они представят свои номера, с которыми планируют бороться за свое место на Евровидении-2024.

Где именно состоится финал Нацотбора - неизвестно, потому что организаторы опасаются за безопасность членов жюри, ведущих и участников. Зрителей в этом году не будет. Конкурс пройдет в формате телеконцерта.

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2024

Финал конкурса можна будет посмотреть не только по телевизору, но и онлайн. Стандартно транслировать Нацотбор будут на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также посмотреть конкурс можно будет в приложении "Дія".

Видео дня

О времени проведения конкурса станет известно позже.

Участники Нацотбора на Евровидение-2024

В этом году на сцене Нацотбора на Евровидение-2024 выступят 11 финалистов. Среди них - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil и ANKA.

К слову, певец YAKTAK в интервью УНИАН рассказал, как решился на участие в Нацотборе на Евровидение-2024, видит ли конкурентов среди других финалистов о безумной популярности и о том, планирует ли свадьба с девушкой.

Певец MELOVIN, например, в интервью УНИАН назвал Евровидение политическим конкурсом и рассказал, как решился во второй раз пойти на Нацотбор, какой главный месседж в его песне, как относится к российскому аналогу конкурса, а также о сахарном диабете, хейте из-за того, что не пошел на фронт, и как изменилась его жизнь.

Певица SKYLERR в интервью УНИАН рассказала, как решилась пойти на Нацотбор на Евровидение-2024, какой главный месседж будет нести миру, а также о том, как ей удалось стать мегапопулярной во время войны и много ли у нее поклонников.

Группа "Циферблат" в интервью УНИАН рассказала, как второй раз решилась подать заявку на Нацотбор на Евровидение-2024, считают ли участники коллектива кого-то своим конкурентом, какой главный месседж будут пытаться донести европейскому сообществу, и о многом другом.

Вас также могут заинтересовать новости: