Клип снимали в "Украинском Доме" на Крещатике.

В 2023 году от Украины на Евровидении будет выступать группа TVORCHI, которую выбрали в рамках Нацотбора. Они представят нашу страну песней "Heart of Steel". Сейчас артисты представили ремикс на конкурсную композицию, а также обновленный клип.

Известно, что съемки клипа проходили в национальном центре "Украинский дом" на Крещатике в центре Киева. Сообщается, что съемки настолько затянулись, что проходили даже во время комендантского часа. Артисты утверждают, что это в современных реалиях имеет свой символизм.

"Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить", - заявили участники дуэта TVORCHI.

Евровидение-2023: информация

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал Евровидения-2023 пройдет в Ливерпуле 13 мая. Проведут его от имени Украины. Стоит отметить, что на сцену выйдут украинские артисты Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка и другие.

Зрители ожидали также увидеть Руслану, которая победила на Евровидении-2004, однако ее не пригласили, из-за чего разгорелся скандал.

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