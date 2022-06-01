Десятки артистов, художников, политических лидеров, актеров и спортсменов со всей планеты призвали мировое сообщество остановить жестокую войну рф и лоббировать вопрос возвращения мира в Украину, а, следовательно – во всю Европу.

В воскресенье, 29 мая, в прямом эфире из Берлина и Киева прошел международный благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar, организованный в поддержку Украины командами 1+1 media, Atlas Festival, Суспільного, Национального мобильного оператора Киевстар и "Динамо Киев" при содействии Министерства иностранных дел Украины и Министерства культуры и информационной политики. Десятки артистов, художников, политических лидеров, актеров, спортсменов со всей планеты призвали мировое сообщество остановить жестокую войну рф и лоббировать вопрос возвращения мира в Украину, а, следовательно – во всю Европу.

В сердце Берлина, на площади у Бранденбургских ворот, расположилась масштабная сцена, откуда украинские ведущие Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина проводили мероприятие, а артисты выступали с живым звуком. Одновременно из киевской студии эфир марафона вела телеведущая 1+1 Маричка Падалко.

В целом мероприятие в столице Германии посетили около 20 000 человек, которые фактически в унисон пели гимн Украины и вместе с исполнителями проживали каждую песню.

Открыл телемарафон Национальный заслуженный академический народный хор имени Григория Веревки из Киева, с берлинской сцены выступили "Океан Эльзы" с песней-посвящением Мариуполю "Місто Марії", Melovin с треком "Не зволікай", швейцарцы Kadebostany эксклюзивно презентовали песню "Another sunrise", которая записана совместно с украинскими вокалистками, Макс Барских с премьерой "Чекай мене", MONATIK с украиноязычной песней "FROM U TO Z", alyona alyona и Jerry Heil, которые выполнили "Молитву" за мир в Украине, победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra с уже легендарной "Стефанией", The Hardkiss с треком "Як ти?", литовский дуэт Beissoul & Einius, исполнившие песню "Як ти й сказав", и Тина Кароль, исполнившая песню "Вільна". Кроме этого, в день Киева со столичного центрального железнодорожного вокзала "Антитела"исполнили песню " HELLO", Ріапобой запел о "Все, що тебе не вбиває" украинская электро-фолк группа ONUKA из сердца Киева погрузила нас в "Svitanok". Также с перфомансом, снятым в Киеве, выступили актеры Студии "Квартал 95", исполнившие символическую песню "І в Києві буде весна", которая является кавером на известный хит группы "5'Nizza". Зрители имели возможность увидеть отрывок из концерта легендарного Боно из группы "U2", снятого в киевском метрополитене недавно. Завершился телемарафон Save Ukraine – #StopWar песней группы "Океан Эльзы "Обійми", которую артисты спели на сцене вместе. Маричка Падалко, а также исполнители на финальном выходе появились в футболках с месседжем Embrace Ukraine, который является сейчас приоритетным для Украины.

На протяжении эфира многие политические лидеры выразили свою поддержку Украине, среди них и Олаф Шольц – федеральный канцлер Германии: "Мы вместе с вами (украинцами – ред.) мыслями и сердцами. Путин не победит... Мы вместе с вами, мы объединены. Мы строим планы послевоенного восстановления Украины".

Также к зрителям обратились: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент республики Литва Гитанас Науседа, президент Латвийской республики Эгилс Левитс, президент Колумбии Иван Дуке, госпожа премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сенатор Национальной ассамблеи Королевства Таиланд, Председатель парламентской группы дружбы Таиланда и Украины ЧенНамчайсири, министр иностранных дел Мальты Йен Борг, госпожа министр по вопросам Европы и иностранных дел Республики Албания Олта Джачка, федеральный канцлер Республики Австрия Карл Негаммер, госпожа Президент республики Венгрия Каталин Новак.

"Марафон Save Ukraine – #StopWar показал, что Украину сегодня поддерживает весь мир. Это беспрецедентная в современной истории консолидация миллионов людей вокруг героического украинского народа, который борется за свободу, за справедливость, за лучшее будущее для всей Европы. Я благодарен каждому и каждой, кто конкретными делами, взносами, действиями поддерживает Украину в это трудное и историческое время", – прокомментировал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

В первую очередь, задача марафона Save Ukraine – #StopWar – еще больше консолидировать международное сообщество в его сопротивлении российской экспансии, а также не дать ни одной цивилизованной стране мира подвинуть вопрос войны в Украине на второе место.

Так, с посланиями #StopWarInUkraine, #stoprussia, #StandWithUkraine, #EmbraceUkraine на улицах собрались люди с разных континентов и более 30 городов мира, в частности Берлин, Лондон, Милан, Торонто, Кашкайш, Стокгольм, Берн, София, Копенгаген, Таллинн, Афины, Сан-Паулу, Куритиба, Вена, Вашингтон, Тирана и др. Люди просматривали телемарафон на центральных площадях и призывали помогать Украине, отправляя средства через глобальную фандрейзинговую инициативу UNITED24 с целью закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим в результате войны.

Кроме этого, с Грецией, Ливаном, Австрией, Польшей, Италией, Францией, США и Канадой во время эфира проводились телемосты. В знак поддержки местные приходили на мероприятие с плакатами и футболками с надписями украинских городов, которые больше всего пострадали от российских оккупантов: Италия – Херсон, Франция – Буча, Австрия – Северодонецк, Польша – Бородянка, Канада – Ирпень, США – Чернигов, Ливан – Харьков, Греция – Мариуполь.

"Во времена войны в Украине весь мир объединяется для помощи. И второй марафон Save Ukraine – #StopWar еще один пример сотрудничества тысячи людей для преодоления страны-агрессора. Это целое сообщество неравнодушных граждан Украины и ЕС, которые поддерживают нашу культуру и украинских исполнителей и таким образом закрывают огромные сборы на нужды армии. Спасибо каждому, кто сделал свой благотворительный взнос. Любая помощь бесценна и приближает нас к победе", – добавил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

В целом, по состоянию на 31 мая в рамках марафона на счет Министерства здравоохранения Украины удалось собрать более 6 000 000 грн. Эти средства будут направлены на закупку рентген-аппаратов С-арки для регионов, принимающих раненых. Кроме этого, в рамках проекта "Динамо Киев" приняли решение отстроить Гуривщинскую амбулаторию ОПСМ Бучанского района, которая была полностью разрушена в результате войны. Для полного восстановления заведения понадобятся миллионы гривень, которые покроет футбольный клуб.

Также команда сообщает, что марафон Save Ukraine – #StopWar начал сбор средств для закупки медицинского оборудования, что является критически важным в условиях войны. Поэтому цель приобрести рентген-аппараты, приблизительная стоимость которых составляет 100 000 евро за единицу, остается. Для этого организаторы и партнеры телемарафона планируют провести в июне и июле ряд акций и проектов, направленных на достижение поставленной цели. Сбор средств на сайте также продолжается https://u24.gov.ua/news/kyiv-berlin-telethon

Суммарно прямой эфир телемарафона в Digital просмотрели более 350 000 человек, а трансляция попала в ТОП украинского YouTube. Телеканалы и VOD-платформы некоторых стран показывают телемарафон дополнительно в повторе или в записи, соответственно, сбор средств еще продолжается.

Также на протяжении эфира ведущие рассказывали о LaruHelpsUkraine – организации, которая занимается гуманитарной помощью в Берлине и оказывает поддержку украинцам на протяжении всего миграционного цикла.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется командами Департамента больших шоу 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне и Киевстар, при поддержке футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел. Организовывать мероприятие также помогали: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.