Композиция получила славу много лет назад благодаря рекламной компании магазинов, а сейчас снова стала трендом в соцсетях.

"Танцевала рыба с раком" - известные слова из украинской песни-небылицы, которую вы точно слышали много раз по телевидению в рекламе известной сети магазинов. Последние несколько недель композиция снова завирусилась в сети. Под нее снимают ролики в соцсетях пользователи из Украины и Европы.

Первую большую славу песня получила в 2009 году, когда ее отрывок был использован в рекламе популярной сети супермаркетов Украины. А сейчас песня стала вирусной в TikTok.

Люди снимают под нее видео, косплеи, выполняют ее под гитару и собирают миллионы просмотров. Кроме того, она стала трендом не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, в Польше пользователи также публикуют под нее ролики. Оригинальную версию трека выполняет Иван Миколайчук.

Это юмористический трек, который увидел свет еще 53 года назад, а большую популярность он приобретает сейчас. Оригинальный отрывок композиции впервые прозвучал в фильме "Пропала грамота" в 1972 году.

Кстати, картина Бориса Ивченко, основанная на одноименном рассказе Николая Гоголя, занимает 12 место в списке 100 лучших фильмов Украины.

По сюжету козаки Василий и Андрей едут к царице в Петербург и везут ей гетманскую грамоту. Музыкальным оформлением фильма занимался Миколайчук, который и исполнил легендарный отрывок.

Напомним, ранее в тренды через 20 лет после премьеры залетел хит группы "Бумбокс". Композиция "Зцапала-злапала" возглавила чарт на платформе Apple Music и стала самым прослушиваемым треком за последнее время.

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