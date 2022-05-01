Трек входит в новый, восьмой, студийный альбом музыкантов.

Немецкая метал-группа Rammstein выпустила новый клип на трек Angst ("Страх" - в переводе с немецкого), который входит в новый, восьмой, студийный альбом музыкантов.

Клип Angst выдержан в красно-черно-белых тонах. В нем солист группы, Тилль Линдеманн одет в смирительную рубашку. Его подвозят к трибуне и поднимают, чтобы он мог декламировать свою речь обществу - счастливые и беззаботные люди меняются после того, как с телевизора начинают транслировать речи вождя. Охвачены страхом и паникой. Они начинают запираться в своих домах, строят вокруг стены и покупают оружие в попытке защитить себя.

В финале клипа люди уже смотрят в экран без эмоций, без волнений смотрят на ужас и страдания на конкретном примере - страдания женщины и ребенка, огороженных колючей проволокой.

Напомним, в России в Пензенском государственном университете кураторам студенческих групп раздали методические пособия о том, как по внешним признакам распознать "представляющих угрозу" студентов.

Так, в методичке указано, что о деструктивном поведении можно говорить, если студент рисует "жуткие и пугающие" картинки или слушает такие группы, как Rammstein.

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