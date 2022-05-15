Посол Украины в Польше считает, что скандал никак не повлияет на украинско-польские отношения.

Украинский Посол Андрей Дещица рассказал, как в Польше восприняли то, что украинское жюри не отдало польскому участнику Евровидения ни одного бала.

Его комментарий опубликовала на своей странице в Facebook телеведущая Юлия Бориско.

По его словам, сначала оценки жюри разочаровали поляков.

"Собственно заметили, что жюри не дали ни одного балла польскому исполнителю. Это же потом стало уже известно, что украинские телезрители дали высший балл. Но ведь с самого начала не было это известно. И поэтому все думали: "Ого, ничего себе, полная "зрада", - рассказал он.

Посол говорит, что не видел, чтобы эту ситуацию обсуждали на польском телевидении.

"Огласка вчера была в соцсетях в основном. Вчера все праздновали победу и поляки также праздновали нашу победу. И на телевидении также об этом не упоминали. По крайней мере среди ночи или после завершения Евровидения. Все поздравляли Украину с заслуженной победой", - отметил Дещица.

Он уверен, что инцидент никак не скажется на украинско-польских отношениях.

Также Дещица рассказал, что вчера присутствовал на ежегодных неформальных собраниях Варшавской политехники и предложил всем пройти "тест на солидарность". Речь шла о том, что владельцы украинских номеров должны были проголосовать за Кристиана Охмана, а владельцы польских - за украинскую группу Kalush Orchestra.

По словам Дещицы, также он вместе со студентами исполнил известную песню "Путин - ла-ла-ла" на стадионе. Он отметил, что она очень популярна в Польше.

Как сообщал УНИАН, после финала Евровидения разгорелся скандал на фоне того, что украинские судьи якобы не оценили польского конкурсанта. Они нарвались на жесткую критику от зрителей и звезд.

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