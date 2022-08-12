В перечне указаны Ливерпуль и Манчестер.

Евровидение в 2023 году должно состояться в одном из городов Британии. На данный момент объявлен шортлист возможных локаций. Из 17 городов отобрали семь.

Об этом говорится в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа.

Итак, соревноваться за право провести Евровидение будут:

Бирмингем,

Глазго,

Лидс,

Ливерпуль,

Манчестер,

Ньюкасл,

Шеффилд.

Основными критериями для отбора города являются наличие соответствующего помещения, обязательства по финансированию, а также "культурное предложение", которое включает местную и региональную деятельность и демонстрацию украинской культуры и музыки.

Напомним, в 2022 году на Евровидении одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Несмотря на то, что, согласно правилам, принимать следующий песенный конкурс должна Украина, это право передали Великобритании.

Связано это с тем, что мирные города Украины пребывают под постоянными обстрелами со стороны России, поэтому невозможно гарантировать безопасность участникам и зрителям.

Вместе с тем представители "UA: Суспільне" намерены сотрудничать с главным вещателем мероприятия для разработки украинских элементов шоу.

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