Ведущих на Евровидении будет поровну с обеих стран, также готовить конкурс будет совместная креативная группа ВВС и представителей ноту.

ВВС будет финансировать проведение Евровидение-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, кроме того ВВС берется сделать все, чтобы присутствие Украины там была очевидным.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире информационного телемарафона.

"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что, в принципе, логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", - сказал Ткаченко.

Министр культуры отметил, что несмотря на то, что из-за ситуации безопасности конкурс будет проходить в Британии, ВВС берется сделать все, для того чтобы присутствие Украины было там не просто заметно, а было очевидно. Также, существует предварительная договоренность о том, что ведущих на Евровидении будет поровну с обеих стран.

"Речь идет и о ведущих, и о видеороликах посвященных Украине, и об украинских нарративах, которые там должны быть. Также, должна быть совместная креативная группа ВВС и представителей ноту, для того, чтобы готовить этот конкурс", - акцентировал Ткаченко

Он отметил, что работа в общей креативной группе позволит обсуждать концепцию того, как будет происходить этот финал. "И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", - подчеркнул Ткаченко.

Министр культуры сообщил, что перед Европейским вещательным союзом поставлен вопрос о том, что после победы над российскими захватчиками, следующий конкурс Евровидение должен обязательно происходить в Украине. Консультации по этому вопросу будут продолжаться.

"Но я думаю, что мы совместно с многими странами, которые входят в европейский вещательный союз, включительно с Британией, добьемся того, чтобы пересмотреть устоявшиеся правила EBU", - подчеркнул Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня 25 июля Общественное проинформировало, что песенный конкурс Евровидение-2023 состоится в Великобритании, а не в Украине.

Украина, как страна-победительница песенного конкурса Евровидение-2022, автоматически попадет в финал будущего конкурса.

В сообщении общественного указано, что после решения, что событие в следующем году невозможно будет провести в Украине из соображений безопасности, EBU рассмотрела ряд вариантов с вещателем-победителем, поэтому в результате обсуждений именно BBC выступит организатором 67-го песенного конкурса Евровидение

Как известно, в мае украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 в Турине.

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