Украинский артист SHUMEI (Олег Шумей, - настоящее имя певца), который обрел популярность в начала полномасштабного вторжения, перепел украинскую песню "Мальви".
Известно, что ранее эту песню исполняла опальная певица Ани Лорак. Однако сейчас она приобрела более глубокий смысл. В треке есть слова о маме, потеряшей своего ребенка на войне:
"Ой, мамо рiдна, ти мене не жди,
Менi в наш дiм нiколи не прийти.
З мойого серця мальва проросла
I кров'ю зацвiла!
Не плачте ж, мамо, ти ж бо не одна,
Багато мальв насiяла вiйна.
Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..."
Трогательное исполнение песни поразило слушателей. В комментариях под видео они оставили положительные отзывы.
Реакция сети на кавер SHUMEI
- "Это непревзойденно"
- "Просто сказочное исполнение"
- "Плачу вместе с тобой. Слава Украине!"
- "Просто восторг"
Напомним, Kalush Orchestra мощно спели на премии MTV EMA 2022.