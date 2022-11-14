Поклонники уже успели отреагировать на кавер артиста.

Украинский артист SHUMEI (Олег Шумей, - настоящее имя певца), который обрел популярность в начала полномасштабного вторжения, перепел украинскую песню "Мальви".

Известно, что ранее эту песню исполняла опальная певица Ани Лорак. Однако сейчас она приобрела более глубокий смысл. В треке есть слова о маме, потеряшей своего ребенка на войне:

"Ой, мамо рiдна, ти мене не жди,

Менi в наш дiм нiколи не прийти.

З мойого серця мальва проросла

I кров'ю зацвiла!

Не плачте ж, мамо, ти ж бо не одна,

Багато мальв насiяла вiйна.

Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..."

Трогательное исполнение песни поразило слушателей. В комментариях под видео они оставили положительные отзывы.

Реакция сети на кавер SHUMEI

"Это непревзойденно"

"Просто сказочное исполнение"

"Плачу вместе с тобой. Слава Украине!"

"Просто восторг"

Напомним, Kalush Orchestra мощно спели на премии MTV EMA 2022.

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