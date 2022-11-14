Группа исполнила свой хит Stefania.

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в 2022 году на Евровидении, выступила на престижной музыкальной премии MTV EMA 2022. Бэнд исполнил свой хит Stefania, посвященный маме солиста Олега Псюка и всем женщинам, спасающим своих детей от ужасов войны.

"Довольно велик масштаб шоу и мы первый раз на таком шоу. Поэтому хочется как можно лучше показать украинскую культуру и музыку", - отметил Олег Псюк.

Известно, что премия состоялась 13 ноября в Дюссельдорфе. Kalush Orchestra прошлись по красной дорожке, а затем выступили на сцене шоу.

Кроме того, группа выступила вместе с балетом. Танцовщики предстали перед зрителями в розовых панамах, как у Псюка.

Напомним, ранее группа Kalush Orchestra выпустила новую песню с польским рэпером Szpaku.

"Когда ваш дом находится в вашем сердце, он никогда не перестанет согревать вашу душу. Как бы далеко не унесла судьба наши тела, наши души всегда живут в домах, где мы родились, и ходят по улицам, ведущим к нашим школам", - прокомментировала свое творчество украинская группа.

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