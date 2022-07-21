Украинский музыкант Артем Кай перепел культовую песню "Ніч яка місячна", которую слушатели ознаменовали лучшей версией сегодняшних реалий.
В актуальной версии песни исполнитель высмеял российских оккупантов, а также спел о расцвете Украины после нашей победы. На его странице в TikTok ролик собрал уже более полутора миллионов просмотров.
"Ніч яка місячна, зоряна, ясная
Видно, хоч о*ків стріляй
Вийди ж ти, Вовочка, зі свого бункера - мертвих солдат позбирай
Ти не лякай нас своїми ракетами
Боєголовку сховай!
Краще спочатку своїх солдат трусики
Ти від г*вна відстирай", - поет Кай, играя на пианино.
Также он вспомнил и украинских военных, которые обороняют нашу землю с "Джавелинами" и "Байрактарами". В конце песни Кай поет о том, что украинцы будут господствовать на этой земле.
"Браво!", "Лучшая версия сегодняшних реалий", "Хороший голос, мне понравилось", - пишут слушатели в комментариях под видео.
Напомним, ранее украинская певица TAYANNA в новой песне "Горы" пронзительно спела о боли всех украинцев.