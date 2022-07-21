Слушатели отметили, что у них мурашки по коже от новой версии песни.

Украинский музыкант Артем Кай перепел культовую песню "Ніч яка місячна", которую слушатели ознаменовали лучшей версией сегодняшних реалий.

В актуальной версии песни исполнитель высмеял российских оккупантов, а также спел о расцвете Украины после нашей победы. На его странице в TikTok ролик собрал уже более полутора миллионов просмотров.

"Ніч яка місячна, зоряна, ясная

Видно, хоч о*ків стріляй

Вийди ж ти, Вовочка, зі свого бункера - мертвих солдат позбирай

Ти не лякай нас своїми ракетами

Боєголовку сховай!

Краще спочатку своїх солдат трусики

Ти від г*вна відстирай", - поет Кай, играя на пианино.

Также он вспомнил и украинских военных, которые обороняют нашу землю с "Джавелинами" и "Байрактарами". В конце песни Кай поет о том, что украинцы будут господствовать на этой земле.

"Браво!", "Лучшая версия сегодняшних реалий", "Хороший голос, мне понравилось", - пишут слушатели в комментариях под видео.

Напомним, ранее украинская певица TAYANNA в новой песне "Горы" пронзительно спела о боли всех украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: