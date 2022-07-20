Песня "Горы" полна оптимистическими предчувствиями и успокаивающими интонациями.

Украинская певица TAYANNA презентовала новую песню, которая получила название "Горы".

В новой композиции певица обращается в глубины украинского национального кода, который заключается в любви к окружающей природе. TAYANNA считает, что эта любовь генетически заложена, присутствует у каждого из нас – и это чувство способно лечить самые страшные психологические травмы, дарить воодушевление. Таким образом, певица одновременно передает всю боль украинского народа сейчас, у которого во время ужасной реальности войны захватчики пытаются отобрать что-нибудь святое. В то же время, "Горы" полны оптимистическими предчувствиями и успокаивающими интонациями.

TAYANNA: "Если вам тревожно, тяжело, плохо: сядьте, закройте глаза и почувствуйте свежесть гор. Вспомните, как вы любили, обнимали близкого вам человека – там, на лужайках наших Карпат, и слушали шум быстрых рек. Это в наших жилах, в наших сердцах, и забыть это невозможно. Вспомните, как ваши дети бегали рядом с вами, а вы смеялись и радовались каждой мелочи. Пусть сегодня объятия родных и близких людей поредели, их прервала война… Но мы знаем и верим, что скоро все кончится нашей победой, и мы сядем на вершине горы, в самом сердце, и будем счастливы просто жить и быть на этой земле!".

Песня "Горы" планировалась в качестве саундтрека будущего фильма Алана Бадоева, который режиссер обсуждал с певицей до войны. По творческому замыслу, кино должно показать жизнь украинских работников, а песня - подчеркнуть основной месседж: где бы ты ни был географически, украинство всегда в тебе, внутри.

Война нарушила планы по фильму, но идея песни сейчас, когда страдает вся нация и несколько миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома и давно не видели родных, звучит особенно пронзительно.

Напомним, ранее TAYANNA со слезами на глазах рассказала о заветной мечте.

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