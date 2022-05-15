Итальянцам удалось отразить несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы "Killnet" и ее дочерней компании "Легион".

Итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских группировок во время полуфинала и субботнего финала конкурса "Евровидение" 10 мая в Турине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

Итальянцам удалось отразить несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы "Killnet" и ее дочерней компании "Легион".

В Telegram-канале, координирующем членов "Легиона", действительно были опубликованы сообщения, свидетельствующие о совершении DDOS-атаки на сервера музыкального конкурса пророссийскими хакерами.

Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но продлилась всего 13 минут, после чего членам группировки отписали: "Все молодцы! Спасибо, что отозвались и посвятили время нам".

Как была отражена кибератака – в итальянской полиции не сообщают.

Kalush Orchestra с песней "Стефания" заняли первое место в финале Евровидения, став победителем международного конкурса в этом году.

Перед голосованием музыканты призвали мир спасти Мариуполь и "Азовсталь", где до сих пор в окружении у русских находятся сотни украинских военных.

РФ была дисквалифицирована из-за военной агрессии против Украины. Россияне гневно отреагировали на победу украинского исполнителя, обвинив во всем "сложившуюся политическую ситуацию".

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