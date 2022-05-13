Ранее Killnet уже хвастались совершенными DDOS-атаками и угрожают сделать это снова.

Российские хакеры планируют саботировать завтрашний финал "Евровидения", чтобы помешать фаворитам из Украины - рэп-исполнителям Kalush Orchestra, взять победу.

Так, пропутинская хакерская банда Killnet попытается парализовать серверы онлайн-голосования в преддверии ожидаемой поддержки украинской фольк-рэп-группы.

Ранее Killnet уже хвастались совершенными DDOS-атаками и угрожают сделать это снова.

"Вы не сможете голосовать онлайн. Возможно, виноваты во всем будут наши DDOS-атаки", - пригрозили хакеры в своем сообщении с логотипом "Евровидения".

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления в первом полуфинале попали в финал Евровидения 2022.

По словам Андрея Данилко, в Kalush Orchestra есть все шансы на победу.

Вас также могут заинтересовать новости: