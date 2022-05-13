По словам Данилко, у Kalush Orchestra есть все шансы на победу.

Украинский артист Андрей Данилко высказался о Евровидении 2022 и вероятной победе украинской группы Kalush Orchestra.

"Я очень рад, что в перечне участников именно Kalush Orchestra, именно эта песня. А не песня Алины Паш", - сказал Данилко в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что для Kalush Orchestra совпал ряд важных моментов: "Как это не ужасно – это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта шапочка его (солиста Олега Псюка, - УНИАН). И что это песня о маме".

Певец считает, что для Kalush Orchestra есть два сценария. Первый - это победа.

"У меня есть вопрос к номеру, как это все выглядит... поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я так думаю, проголосуют за Украину", - сказал Данилко и добавил, что имеет ощущение, что "Калуш" одержит победу.

Вторым сценарием, по его мнению, может быть ситуация, когда для того, чтобы показать, что для Евровидения все же имеют значение именно песня и выступление, а не политика, может выиграть другая страна.

"По всем показателям (выиграет, - УНИАН) конечно же Украина. Как Джамала, как Руслана - люди, которые выиграют, у них есть хороший год этим воспользоваться. Тут другой вопрос, как они этим воспользуются", - отметил Данилко.

Он пояснил, что речь идет о том, что группа после победы на Евровидении может, например поехать в европейское или мировое турне и собрать неплохие средства для помощи Украине.

Артист подчеркнул, что припев песни "Stefania" уже вошел в историю: "Он как музыкальное сопровождение этого военного времени 2022 года. У них очень большие шансы на победу".

В то же время Данилко отметил, что Евровидение всегда - это что-то очень близкое к слову "туман" - "ничего не понятно".

"Ежик в тумане. Могут быть такие неожиданности, которых ты не ожидаешь никогда в жизни", - сказал он.

Так, подытожил Данилко, "Калушу" осталось собраться, полностью выложиться и достойно выступить. Их песня имеет большие шансы на победу.

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления в первом полуфинале попали в финал Евровидения 2022.

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