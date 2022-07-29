Артист использовал в композиции нецензурную лексику.

Экс-участник группы "Время и стекло" POSITIFF выпустил мощный трек под названием "Ничего личного". Композиция написана на русском языке. Это решение артист прокомментировал желанием донести свой посыл до каждого слушателя из РФ. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

"Нет никакого мира – россияне принесли разрушение и боль на мою землю. Они разжигают пламя мировой войны. Поэтому больше не будет русских названий улиц в украинских городах и селах, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей – они сожжены в пламени от российских бомб и ракет", - прокомментировал музыкант свою новую видеоработу.

Она мгновенно собрала множество положительных комментариев.

"Мурашки по коже и слезы в глазах. Если хоть одному русскому станет стыдно, уже победа", "Ух-ты! Мощная песня, мурашки прям", "Потрясающе! Спасибо за вашу работу! Победим!", "Украинское творчество - просто бомба!! С вами Казахстан", "Просто крик души какой-то… Сейчас эти мысли в головах всех украинцев. Ничего, всё будет хорошо…", - пишут пользователи.

Напомним, "Океан Эльзы" выпустил эмоциональный клип на песню "Квіти мінних зон" с кадрами Донбасса.

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