Он анонсировал, что его творчество будет другим.

Фронтмен известной итальянской рок-группы "Maneskin" Дамиано Давид, который недавно сообщил о начале сольной карьеры, презентовал свою дебютную видеоработу.

Сегодня, 27 сентября, вышел его клип на лирическую песню "Silverlines". В нем певец якобы отыскал ключ для того, чтобы выйти наружу. А ранее в своем инстаграм артист писал о начале сольного плавания так:

"Меня зовут Дамиано Давид. Я родился в 1999 году, Рим, Италия. Я люблю музыку, искусство и женщин. Люблю ощущение красивой одежды и запах приятных духов. В своей жизни я был вором, лжецом, любовником, оборотнем. Я путешествовал по всему миру, чтобы найти свой голос, чтобы оказаться там, где все начиналось. Меня зовут Дамиано Давид. А сегодня первый день моей жизни".

Дамиано ранее отмечал, что его творчество будет кардинально отличаться по стилю от песен группы "Maneskin" и он все равно остается участником коллектива.

Реакция слушателей

Это лирическая композиция сразу понравилась поклонникам звезды.

"У меня слезы на глазах! Ваше пение поражает до глубины души"

"У Дамиано прекрасный голос, а видео похоже на полноценный фильм. Просто супер!"

"Он становится взрослее. Певец на своем жизненном пути, который меняется, и это замечательно"

"Не хватает слов, чтобы описать насколько замечательная эта песня! Слова, фортепиано, видео и уникальный и прекрасный голос Дамиано".

К слову, коллектив "Maneskin" получил известность после победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Тогда музыканты представили Италию с песней "Zitti e buoni". Среди других известных треков группы песни "I Wanna Be Your Slave", "Beggin'", "Coraline".

Напомним, ранее стало известно, что Дамиано расстался со своей девушкой и закрутил роман с другой.

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