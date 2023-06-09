Певца уже заметили с новой девушкой, которую он страстно целовал в ночном клубе.

Солист Maneskin Дамиано Давид расстался со своей девушкой Джорджией Солери. Они встречались около шести лет. Музыканту пришлось в этом признаться после того, как его заметили с новой пассией.

Так, в сети появился ролик, на котором Давид страстно целуется с девушкой в ночном клубе. Фанаты сразу же заметили, что это не Солери. Они принялись называть певца "предателем" и хейтить его в сети. Артиста обвинили в том, что он пустился "во все тяжкие".

Давид решил оправдаться и обратился к фанатам. На своей странице в Instagram он разместил Stories с текстом. В нем артист заявил,что ему очень жаль из-за того, как все это выглядит.

По словам Давида, несколько дней назад он расстался с Солери. А видео с поцелуями было снято уже после этого. Поэтому певец просит не обвинять его в изменах.

Также солист Maneskin попросил фанатов быть добрее и уважать "деликатный момент". По словам Давида, он не хочет, чтобы вся эта история негативно отразилась на его бывшей.

Что известно о группе Maneskin

В 2021 году группа Maneskin одержала победу на Евровидении. После этого музыканты стали невероятно популярными. Они продолжают выступать и записывать новые песни.

Музыканты поддерживают Украину. На фоне полномасштабной войны, которую развязала Россия, группа отменила концерты на территории страны-агрессора. Летом 2022 года Maneskin прямо со сцены послали Путина и всех его прихвостней.

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