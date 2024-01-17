Она считает его достойным претендентом, чтобы представлять свою страну на таком конкурсе.

Украинского певца YAKTAK, который стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024, поддержала популярная грузинская певица, которая тоже участвовала в конкурсе.

Так, Иру Хечанови - грузинская певица, которая в 2023 году выиграла пятый сезон The Voice Georgia, который служил национальным отбором Грузии на песенный конкурс Евровидение-2023, тем самым получив право представлять свою страну на конкурсе, который проходил в Ливерпуле, Великобритания.

Также в составе девичьей группы Candy она одержала победу на Детском Евровидении-2011 с песней "Candy Music".

Сегодня на своей Instagram-странице певица поделилась видео с песней исполнителя YAKTAK "LaLaLa", которое выбрано для участия в финале национального отбора на Евровидение-2024.

С этим треком певец будет соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Швеции.

Напомним, что финальный этап национального отбора запланирован на 3 февраля 2024 года и состоится в форме телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя или победительницу определят путем голосования жюри и зрители. Последние будут голосовать в приложении "Дія".

Кстати, уже известны финалисты и их песни, с которыми они будут бороться за право представлять нашу страну на самом масштабном песенном конкурсе.

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