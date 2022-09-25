Эти песни вам точно понравятся, поэтому скорее добавляйте их в свой плейлист.

С начала полномасштабной войны в Украине многие артисты решили украинизировать свое творчество. Теперь они выпускают хиты в основном на украинском языке, избегая язык агрессора - России.

Sвят - "Осінь"

Песня "Осінь" в исполнении Sвят вызовет у вас не только мурашки по коже. Она проникнет в вашу душу и поселится в ней на долгое время.

Саша Чемеров и Бумбокс - "Любила"

В этой песне звучат очень трогательные слова, которые к тому же легко запоминаются. Не удивительно, что она стала достаточно популярной. Предлагаем и вам добавить ее в свой плейлист.

"Країна сліз, країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло і світло

Країна снів, країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само і мене любила", - поется в песне.

Kozak System - "У осені твої очі"

"Если представить, что осень – это атмосферный трехсерийный сериал (а для каждого приличного сериала хорошие композиторы пишут саундтреки), то мы считаем, что саундтреком к этому времени года лучше подходит именно эта песня. Думаем, мы выиграли кастинг у самой осени", - комментирует свое творчество группа.

AVERIN & CHURSANOV - "Відлюбилося"

В этой песне раскрывается тема "Время лечит". При этом исполнители не до конца понимают, действительно ли все дело во времени, которое должно пройти и потом станет легче, или все же залог успеха в самом человеке.

"Відлюбилося відтерпілося

Відійшло відболіло нехай

Так і не збагнув чи я сам минув

Чи то с часом само все минає", - поется в треке.

KOLA - "Біля серця"

Когда певица писала эту песню, изначально она думала, что она будет о любимом человеке. Но позже осознала, что смысл намного глубже.

"Мы часто не ценим то, что имеем сегодня, а вспоминаем о прошлом или представляем будущее. Давайте жить здесь и сейчас, преданно, смело и так, как умеют только украинцы, с невероятной любовью и добром в сердце", - говорит звезда.

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