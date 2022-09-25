С начала полномасштабной войны в Украине многие артисты решили украинизировать свое творчество. Теперь они выпускают хиты в основном на украинском языке, избегая язык агрессора - России.
Sвят - "Осінь"
Песня "Осінь" в исполнении Sвят вызовет у вас не только мурашки по коже. Она проникнет в вашу душу и поселится в ней на долгое время.
Саша Чемеров и Бумбокс - "Любила"
В этой песне звучат очень трогательные слова, которые к тому же легко запоминаются. Не удивительно, что она стала достаточно популярной. Предлагаем и вам добавить ее в свой плейлист.
"Країна сліз, країна мрій
Не вмерла ще і я живий
І є надія на тепло і світло
Країна снів, країна слів
Тебе люблю я і любив
Чи ти так само і мене любила", - поется в песне.
Kozak System - "У осені твої очі"
"Если представить, что осень – это атмосферный трехсерийный сериал (а для каждого приличного сериала хорошие композиторы пишут саундтреки), то мы считаем, что саундтреком к этому времени года лучше подходит именно эта песня. Думаем, мы выиграли кастинг у самой осени", - комментирует свое творчество группа.
AVERIN & CHURSANOV - "Відлюбилося"
В этой песне раскрывается тема "Время лечит". При этом исполнители не до конца понимают, действительно ли все дело во времени, которое должно пройти и потом станет легче, или все же залог успеха в самом человеке.
"Відлюбилося відтерпілося
Відійшло відболіло нехай
Так і не збагнув чи я сам минув
Чи то с часом само все минає", - поется в треке.
KOLA - "Біля серця"
Когда певица писала эту песню, изначально она думала, что она будет о любимом человеке. Но позже осознала, что смысл намного глубже.
"Мы часто не ценим то, что имеем сегодня, а вспоминаем о прошлом или представляем будущее. Давайте жить здесь и сейчас, преданно, смело и так, как умеют только украинцы, с невероятной любовью и добром в сердце", - говорит звезда.