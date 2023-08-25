Певица посвятила песню всем жертвам войны и тем, кто пострадал в результате российской агрессии.

Украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню "Пташка", которую она назвала символом несокрушимости всех, кто сегодня страдает от войны в нашей стране. Также звезда уже запремьерила клип, в котором показали ребенка, пострадавшего в результате вражеского удара по Краматорску.

"Главной героиней mood-video к песне Оля Поляковой стала несокрушимая девочка Яна, которая пострадала в результате обстрела вокзала Краматорска. За семью Степаненко болел весь мир. В апреле 2022 года Наталья с 11-летними двойняшками Яной и Ярославом попали под ракетный обстрел вокзала Краматорска. Женщина потеряла одну конечность, девочка - обе. Мама с дочкой несколько месяцев проходила лечение во Львове. Впоследствии семья отправилась в США, где в больнице Сан-Диего прошла реабилитацию и протезирование. Сегодня девочка благодаря протезам заново научилась ходить, посещает школу, ездит на велосипеде и путешествует", - говорится в описании к клипу.

Известно, что уже скоро девочка, потерявшая конечности, вернется в Украину и продолжит реабилитацию. На видео показаны жуткие фото после обстрела Краматорска, а также новые снимки с ребенком, который заново учится жить и радоваться обычным вещам.

"Сама же песня посвящена 23-летней Оксане Баландиной, медсестре из Лисичанска, которая получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет, когда возвращалась домой. Врачи сделали ей четыре операции. В результате женщине ампутировали две ноги и пальцы левой кисти", - пояснили представители Поляковой.

Клип на песню "Пташка"

Реакция сети

Комментаторы пишут, что Полякова довела их до слез. Пользователей умилили кадры с девочкой и слова песни, в которой говорится об украинцах. Также юзеры написали:

"Словами не передать, как хочется, чтобы все дети Украины больше никогда не знали, что такое война"

"Спасибо за такую песню, пусть все детки будут счастливы, и пусть эта проклятая война закончится нашей победой"

"Очень хорошая песня, очень жаль девочку! Желаю ей всего наилучшего, пусть у нее все будет хорошо!".

Напомним, ранее Тина Кароль довела до слез новой песней, написанной Дайан Уоррен.

Вас также могут заинтересовать новости: