Ко Дню всех влюбленных студия Animagrad (FILM.UA Group) представляет клип на романтический саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня".

Ко Дню всех влюбленных студия Animagrad (FILM.UA Group) представила клип на романтический саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня", который исполнили Артем Пивоваров и Кристина Соловий. Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится уже 2 марта.

Саундпродюсером и композитором "Мови вітру", автором мелодии и аранжировки стал Артем Пивоваров. Вдохновением для музыканта стала не только история Мавки и Лукаша, но и то, что именно он подарил свой голос главному герою мультфильма Лукашу. Текст будущего хита создан Артемом и Кристиной в соавторстве — слова писали каждый для своего куплета. Трек звучит в одной из сцен мультфильма, которая дает начало романтической истории главных героев.

"Это эмоциональная композиция о любви несмотря на различные обстоятельства и смертельную опасность. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был приурочен к 14 февраля", — говорит Артем Пивоваров.

Съемки клипа на песню проходили в Киеве в январе этого года в одном из павильонов киностудии FILM.UA. Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком - Сергей Ревуцкий, а невероятные образы для исполнителей создала талантливая Дзвинка Сивик. Кадры с участием Артема и Кристины в фантазийных локациях дополняют эпизоды из анимационного мультфильма, большинство из которых зрители увидят впервые.

Вскоре клип на еще один саундтрек к Мавке "Песня Леса" представит Кристина Соловий.

Генеральным медиапартнером проекта является канал "1+1". Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет "Киномания" и FILM.UA Distribution.

Напомним, в новом трейлере мультфильма "Мавка. Лесная песня" наконец раскрыли его сюжет.

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