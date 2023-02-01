Анимационный фильм стоимостью почти в 200 миллионов гривень снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня".

Вышел основной трейлер долгожданного украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", который выйдет в отечественный прокат уже 2 марта 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в новом видео содержатся эксклюзивные кадры, которые больше раскрывают сюжет. В трейлере Мавка предстает перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес. Также в видео рассказывается о давней ожесточенной борьбе двух миров – Мира Леса и Мира Людей.

В ролике показаны невероятные локации, вдохновленные украинскими пейзажами, хотя локации мультфильма не являются их точной копией. Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки.

"Когда мы начинали работу над "Мавкой", стремились адаптировать гениальную "Лесную песню" Леси Украинки для семейной анимации, сделать счастливым финал, поднять релевантные настоящему темы, как, например, экологические вопросы. Но мы даже не представляли, насколько сильно сюжет будет перекликаться с событиями, которые настигли каждого украинца в 2022 и продолжаются сейчас. Однако мы верим, что, как в нашем мультфильме, так и в жизни, свет обязательно победит тьму, и любовь укротит зло", – отметила креативный продюсер проекта Анна Елисеева.

В то же время, как пояснил режиссер анимационной ленты Олег Маламуж, вселенная Мавки богата на тайные смыслы, и каждый его элемент детально продуман.

"Советуем зрителям быть внимательными во время просмотра трейлера, а впоследствии – и мультфильма, чтобы не пропустить ни одной важной детали. Например, Магический Лес Мавки. Художники и аниматоры уделили внимание каждому листочку, объекты очень хорошо проработаны технически, также в них заложены определенные смыслы. Орнаменты и символы – важная составляющая нашей истории. Они изображены на деревьях, камнях, на самих героях и их одежде, предметах обихода и тому подобное. Например, ландшафт на верхушках холмов, на которых находится село, изображен в форме росписей, которые символизируют зарождение и сохранение жизни, плодовитость. А образы персонажей воссоздают их характеры и особенности среды, в которой они живут", – заявил режиссер.

Кроме того, в трейлере впервые представлен саундтрек "Мова Вітру" в исполнении Христины Соловий, исполнительницы песен Мавки, и певца Артема Пивоварова, который подарил свой голос Лукашу. Артисты вместе написали текст к песне, а Артем создал музыку. Премьера композиции и клипа к ней состоится 14 февраля.

"Мавка. Лесная песня" – ч то известно об анимационном фильме

ЗD-мультфильм "Мавка. Лесная песня" снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Он считается одним из самых ожидаемых украинских фильмов современности. Его разработка началась еще в 2015 году, а смета достигла почти 200 миллионов гривень.

Над персонажем Мавки работали сразу три украинские артистки: актриса Наталка Денисенко озвучила главную героиню, певица Христина Соловий спела в двух официальных саундтреках фильма, а прима-балерина Екатерина Кухар наделила ее движениями и пластикой.

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