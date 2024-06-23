Певец перевыпустил трек "Кружит".

Известный украинский певец Дмитрий Монатик изрядно удивил поклонников. Артист представил новый формат всем известной песни. Он презентовал украиноязычную версию хита "Кружит", который ранее всегда исполнял на русском.

Таким образом Монатик постепенно переходит к украинскому звучанию и выпускает не только новые композиции на родном языке, но и переводит популярные треки. Этот трек много лет был визитной карточкой певца, а сейчас он зазвучал по-новому, и как будто получил новую жизнь. Стоит указать, что режиссером видео стала клипмейкер Таня Муиньо.

По словам Дмитрия, эта композиция имеет особое значение для него, потому что она принесла ему популярность и показывает его уникальный стиль в музыке. В новой версии чувствуется фирменный ритм и энергии артиста, но звучит на украинском она значительно лучше.

"Кружит" уже доступен. Невероятно благодарен Тане Муиньо за то, что однажды мы создали эту видеоработу в родной Одессе! Песня, которая закружила!" - прокомментировал Монатик.

Артист вызвал чувство ностальгии у поклонников и они не скрывали свой восторг от новой версии. Немало поклонников написали, что очень ждали перевод "Кружит":

"Мурашки, ностальгиечка. Спасибо, что на украинском она зазвучала"

"Будто снова вернулась в жизнь без войны. На украинском круто!"

"Такая ностальгия, сколько было оттанцовано под эту песню! На украинском звучит просто невероятно"

"Песня настолько живая, что 7 лет пролетели как один день. Очень нравится!"

Напомним, ранее Монатик презентовал новый клип на песню "А что?", который сняла звезда Голливуда Таня Муиньо.

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