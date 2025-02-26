Песня из 2000-х оказалась среди 100 самых популярных песен в Украине.

Тенденция на возвращение старых хитов в тренды становится все популярнее, а украинцы все чаще слушают музыку из 2000-х. В частности, это касается и известной песни украинской группы "Бумбокс", лидером которой является музыкант Андрей Хлывнюк. Один из их треков сначала завирусился в соцсети TikTok, после чего попал в музыкальный чарт на стриминговом сервисе.

Речь идет о композиции коллектива "Зцапала-злапала". В последнее время трек все чаще можно встретить на просторах сети, а украинская молодежь публикует видео с использованием этого хита. Феномен этого трека в том, что даже через 20 лет после премьеры, он остается популярным и получил новую жизнь.

Интересно, что сейчас композиция стала вирусной среди молодого поколения, которое раньше даже не слышало этот хит. Кстати, во многих роликах под эту песню в соцсетях именно об этом и говорится, что украинская музыка была качественной еще задолго до 2022 года, когда украинцы массово отказались от всего российского.

Видео дня

Благодаря большому количеству прослушиваний сейчас "Зцапала-злапала" оказалась среди 100 самых популярных песен в Украине. Она попала в музыкальный чарт ТОП-100 Apple Music и заняла там 69 место.

Трек "Зцапала-злапала" вышел в 2006 году и вошел в альбом группы "Family Бизнес". Кроме этой песни, в него также вошло еще 10 композиций. В частности, такие известные хиты: "Квіти в волоссі", "Хвилюватися немає причин". Из 11 треков только три были на русском языке.

Премьера второго альбома "Бумбокса" состоялась на второй год с момента создания коллектива. Пластинка получила в Украине золотой статус и платиновый в России. Было продано более 100 тысяч экземпляров диска.

Напомним, ранее Александр Волошин, уехавший за границу, возглавил тренды YouTube. Блогер 24 февраля выпустил новую песню "Ненько", в которой спел о тоске по родине. Сейчас трек самый популярный на украинском YouTube.

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