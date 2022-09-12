Сентябрьские события Национальной оперетты Украины – это театральные спектакли на разных сценах и яркий Гала-концерт к открытию.

Музыка Й.-С. Баха в "Кофейной кантате", мощный и искренний украинский юмор оперетт "Сорочинская ярмарка", "За двумя зайцами", сатирическая музыка Оффенбаха "Ключа на мостовой, или приключений свадебной ночи", трагикомическая "История, которой не было", театральные размышления в "Бродвейской истории", музыкально-театральные рассказы о творчестве Георга Отса и Фрэнка Синатры – Национальная оперетта Украины приглашает в разнообразный и многогранный мир украинского музыкального театра.