Пользователи активно комментируют новую песню OSTY.

Украинский певец OSTY недавно выпустил новую песню "Не брало", которая быстро набрала обороты в социальных сетях. Фолловеры уже сняли более 6 тысяч роликов под этот звук в TikTok. Они говорят, что этот трек - открытие лета 2023.

Более того, на YouTube видео "Не брало" за 10 дней набрало уже более 300 тысяч просмотров. Интересно, что этот трек по просмотрам и популярности обогнал даже песню Владимира Дантеса "Чуєш", которая звучала буквально из каждого утюга.

Стоит отметить, что припев трека очень простой, поэтому легко запоминается.

"Я пив, але мене не брало,

Бо завжди мало

Я пив, музика грала

Мене качала", - поет OSTY.

Что пишут пользователи сети

"Мегапозитив. Хочется слушать на повторе"

"Я всегда говорил и буду говорить, что твои песни - шедевр"

"Вау, что-то новое в украинской музыкальной индустрии"

"Чувак, трек просто пушка"

"Украинская музыка разрывает"

Чем известен OSTY

OSTY - молодой украинский певец, прославившийся во время полномасштабного российского вторжения. Среди его главных хитов - "Не лякай", "Шампейн", "Резонанс", "Ти моя".

Напомним, Рианна установила рекорд в истории Spotify.

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