Фото инстаграм Jerry Heil

Певица Jerry Heil стала самой популярной украинской артисткой на стриминговой платформе Spotify, которую слушают в Украине. Девушка недавно сообщила эту новость у себя в Instagram и написала слова благодарности всем слушателям. 

"Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива - это так недостаточно! Благодарю вас, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует у вас! Это величайшая любовь в мире. А еще кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную. Спасибо, друзья, потому что мы делаем это вместе!" - написала девушка. 

Скриншот поста певицы 

Реакция фанатов 

Jerry Heil сразу же начали поздравлять коллеги и поклонники. 

Видео дня
  • "Мне кажется, что украинская аудитория - это только начало. Ждем всемирного признания"
  • "Яна, гордимся"
  • "Вы великолепны"
  • "Горжусь и пошла послушаю еще на Apple Music"
  • "Мы - украинцы и активно вас поддерживаем"
  • "Горжусь с каждым днем все больше и больше тобой, моя звездочка"
  • "Я не сомневалась, что так и будет".

Напомним, ранее стало известно, что барбадосская певица Рианна установила рекорд в истории Spotify. Десять ее песен набрали миллиард прослушиваний.

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