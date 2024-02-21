Певица Jerry Heil стала самой популярной украинской артисткой на стриминговой платформе Spotify, которую слушают в Украине. Девушка недавно сообщила эту новость у себя в Instagram и написала слова благодарности всем слушателям.
"Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива - это так недостаточно! Благодарю вас, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует у вас! Это величайшая любовь в мире. А еще кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную. Спасибо, друзья, потому что мы делаем это вместе!" - написала девушка.
Реакция фанатов
Jerry Heil сразу же начали поздравлять коллеги и поклонники.
- "Мне кажется, что украинская аудитория - это только начало. Ждем всемирного признания"
- "Яна, гордимся"
- "Вы великолепны"
- "Горжусь и пошла послушаю еще на Apple Music"
- "Мы - украинцы и активно вас поддерживаем"
- "Горжусь с каждым днем все больше и больше тобой, моя звездочка"
- "Я не сомневалась, что так и будет".
Напомним, ранее стало известно, что барбадосская певица Рианна установила рекорд в истории Spotify. Десять ее песен набрали миллиард прослушиваний.