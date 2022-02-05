В комментариях поклонники конкурса насторожились отсутствием Андрея Данилко, который с 2016 года был постоянным членом жюри.

Общественный вещатель назвал имя второго члена жюри Национального отбора на "Евровидение-2022". Компанию Тине Кароль составит Ярослав Лодыгин - украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Суспільного" в Instagram.

"Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели – в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", – заявил Лодыгин в комментарии "Суспільному".

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Известно, что в 2019 году Ярослав Лодыгин стал членом правления Общественного вещателя и отвечает за платформу телевидения. Самым известным его продюсерским проектом является "Дикое поле" - экранизация романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

В комментариях поклонники конкурса насторожились отсутствием Андрея Данилко, который с 2016 года был постоянным членом жюри Национальных отборов на международный конкурс песни.

"Где Данилко?", "Теперь ждем только Данилко". "Данилка, пожалуйста, без него будет совсем не то", - пишут в комментариях пользователи Instagram.

Напомним, ранее стало известно, кто будет вести финал Нацотбора на Евровидение 2022.

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00. А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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