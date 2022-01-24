Объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022 - самого популярного музыкального конкурса.
В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Об этом во время прямого эфира объявил Алексей Гончаренко, генеральный продюсер Friends Production.
"Ведущей основной сцены будет Мария Ефросинина, а за кулисами будет талисман украинского Евровидения Тимур Мирошниченко", - сказал Гончаренко.
Напомним, Ефросинина вела Евровидение в 2005 году в Киеве, а Тимур Мирошниченко - в 2017-м.
Как сообщалось, 24 января "Суспільне" объявило финалистов национального отбора на Евровидение 2022.
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Кто прошел в финал Нацотбора:
- Alina Pash "Тени забытых предков"
- Cloudless "All be alright"
- Kalush Orchestra "Stefania"
- Laud "Head Under Water"
- Michael Soul "Demons"
- Our Atlantic"Моя Любовь"
- Roxolana "GIRLZZZZ"
- Wellboy "Nozzy Bossy"
Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.
А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.