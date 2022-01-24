Ранее эти звезды уже вели Евровидение - в 2005 и 2017 годах.

Объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022 - самого популярного музыкального конкурса.

В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Об этом во время прямого эфира объявил Алексей Гончаренко, генеральный продюсер Friends Production.

"Ведущей основной сцены будет Мария Ефросинина, а за кулисами будет талисман украинского Евровидения Тимур Мирошниченко", - сказал Гончаренко.

Напомним, Ефросинина вела Евровидение в 2005 году в Киеве, а Тимур Мирошниченко - в 2017-м.

Как сообщалось, 24 января "Суспільне" объявило финалистов национального отбора на Евровидение 2022.

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Кто прошел в финал Нацотбора:

Alina Pash "Тени забытых предков"

Cloudless "All be alright"

Kalush Orchestra "Stefania"

Laud "Head Under Water"

Michael Soul "Demons"

Our Atlantic"Моя Любовь"

Roxolana "GIRLZZZZ"

Wellboy "Nozzy Bossy"

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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