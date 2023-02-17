Новая песня украинского певца Васи Демчука "Ножи" освещает историю двух людей, которых разделили расстояние и время. Героям песни в конце концов удается встретиться, однако завышенные ожидания были разрушены трезвым осознанием, что "лавстори" подошла к логическому завершению.
"В песне я рассказываю собственную историю эмоций и ощущений об отношениях на расстоянии. "Ножи" была написана в период, когда война разделила меня с любимой девушкой. Мы закончили наши отношения, но встретившись через некоторое время, наши чувства снова загорелись... Но мы оба осознавали, что общая история уже закончилась. Мы забыли все обиды и недоразумения, но остаемся близкими и благодарными друг другу за такой опыт", - комментирует DEMCHUK.
"Ножи" - это песня об умении отпускать без боли и горечи в сердце. Диалог двух влюбленных, которые не ищут виновных - только благодарят друг друга за тепло, которое было между ними.
"Этим треком хочу подарить поддержку каждому, чьи отношения не выдержали разлуки и войны, - добавляет артист. - Просто знайте, что вы не одиноки и вы не виноваты. Время точно лечит".
Напомним, MamaRika и KOLA довели до слез клипом "Люди" с хрониками войны.