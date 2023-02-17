Финалист Нацотбора на Евровидение DEMCHUK презентовал трек "Ножи" об утраченных отношениях, от которых остались лишь теплые воспоминания.

Новая песня украинского певца Васи Демчука "Ножи" освещает историю двух людей, которых разделили расстояние и время. Героям песни в конце концов удается встретиться, однако завышенные ожидания были разрушены трезвым осознанием, что "лавстори" подошла к логическому завершению.

"В песне я рассказываю собственную историю эмоций и ощущений об отношениях на расстоянии. "Ножи" была написана в период, когда война разделила меня с любимой девушкой. Мы закончили наши отношения, но встретившись через некоторое время, наши чувства снова загорелись... Но мы оба осознавали, что общая история уже закончилась. Мы забыли все обиды и недоразумения, но остаемся близкими и благодарными друг другу за такой опыт", - комментирует DEMCHUK.

"Ножи" - это песня об умении отпускать без боли и горечи в сердце. Диалог двух влюбленных, которые не ищут виновных - только благодарят друг друга за тепло, которое было между ними.

"Этим треком хочу подарить поддержку каждому, чьи отношения не выдержали разлуки и войны, - добавляет артист. - Просто знайте, что вы не одиноки и вы не виноваты. Время точно лечит".

Напомним, MamaRika и KOLA довели до слез клипом "Люди" с хрониками войны.

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